Bellingham, provaci ancora. Golden Boy solo sfiorato

Ancora secondo per pochi punti, come era successo la scorsa edizione. Nemmeno questa volta Jude Bellingham è riuscito a diventare il Golden Boy, battuto da un altro blaugrana: Gavi, dopo Pedri. Ma ci potrà riprovare l’anno prossimo. Il tempo d’altro canto è ancora dalla sua parte: spegnerà 20 candeline il prossimo 29 giugno e nel bagaglio ha già oltre 150 presenze da professionista, comprese 17 nella nazionale inglese. I coetanei che possono vantare gli stessi numeri si contano sulle dita di due mani, quelli con lo stesso talento probabilmente di una sola. Nel 2020 il Borussia Dortmund ha sborsato oltre 20 milioni per strapparlo ancora 17enne al Birmingham City, con cui era reduce da una sola stagione di Championship, lanciato in prima squadra dall’attuale tecnico del Brescia, Pep Clotet, e diventando il più giovane di sempre a esordire nella storia del club.

Bellingham, una questione di famiglia Il calcio è nel dna di famiglia, visto che papà Mark è stato uno degli attaccanti più prolifici del calcio non professionistico inglese, le famose non-leagues, e il fratello Jobe sta percorrendo le orme di Jude. Oltremanica però la star è il più grande dei due figli del sergente della Polizia delle West Midlands. Tanti si aspettano che presto lasci la Germania per approdare in Premier League: scenario non improbabile nei prossimi anni, anche se nella Ruhr non hanno alcuna fretta - «Spero rimanga con noi ancora a lungo dopo il 2023», ha detto il ds Sebastian Kehl nelle scorse settimane - e in ogni caso la richiesta non sarà probabilmente inferiore ai 150 milioni di euro. Anche perché Jude con il Borussia ha un rapporto profondo, sente la maglia e dopo ogni gol indica il logo sul petto. Un senso di appartenenza totale ad un club che gli ha dato tantissimo: gli ha garantito fiducia incondizionata, spazio, libertà di provare la giocata, lo ha protetto quando ce n’era bisogno. Il risultato è che oggi il 19enne è il terzo nella graduatoria dei capitani, dietro a due istituzioni dello spogliatoio come Marco Reus e Mats Hummels: «L’ho deciso perché se lo merita: non è originario della zona, ma ha tutti i valori che contraddistinguono Dortmund e il Borussia - ha spiegato Edin Terzic, allenatore del Bvb, che è cresciuto frequentando il Muro Giallo e oggi lo guarda dalla panchina -. Non mi interessano l’età o il costo del cartellino, io valuto ciò che un giocatore porta al gruppo. E Jude la fascia se l’è guadagnata con il lavoro». L’ha indossata per la prima volta lo scorso 1° ottobre contro il Colonia, bissando poi quattro giorni dopo in Champions League a Siviglia: «Per me significa tantissimo, è un onore: voglio essere un esempio dentro e fuori dal campo, far sì che i miei compagni mi vedano come un modello per le mie prestazioni».