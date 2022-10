Golden Boy Web 2022: una pioggia di preferenze per il trionfo di Zalewski

Nicola Zalewski è il vincitore del Golden Boy Web 2022 . Un trionfo ottenuto con uno dei suoi marchi di fabbrica, ovvero una prorompente accelerazione. Di quelle che, con indosso la maglia della Roma, dispensa sulla fascia destra, soltanto all’occorrenza, e soprattutto su quella sinistra, dove si lascia preferire anche a Spinazzola. Alla corte di Mourinho, d’altronde, il “bambino” - come ama definirlo lo Special One - si è fatto adulto. E, in virtù dell’esponenziale crescita in giallorosso, l’esterno classe 2002 ha conquistato l’ambito riconoscimento di Tuttosport . Un traguardo messo in palio tra i venti finalisti del Golden Boy – selezionati da una giuria internazionale di 50 tra giornalisti e direttori di testate prendendo in rassegna tutti i talenti Under 21 che militano nei principali campionati d’Europa – e assegnato sulla base delle preferenze pervenute dagli utenti di www.tuttosport.com.

Il 20enne di Tivoli, titolare però della Polonia con cui si appresta a decollare per il Mondiale in Qatar, succede così nell’albo d’oro del riconoscimento non soltanto ad Adeyemi, ma anche ad Ansu Fati, a Guendouzi e a Kluivert. E si appresta a salire sul palco, nella serata di gala del 7 novembre alle Ogr di Torino, al fianco del vincitore assoluto, il 18enne Gavi del Barcellona.

I magnifici 20

A sentenziare sulla vittoria del numero 59 della Roma, in prima battuta, è stato il verdetto emesso dalla giuria tecnica, che ha scremato l’iniziale lista di 100 talenti del calcio europeo fino a raggiungere la shortlist dei migliori 20. Un compito spettato alle più prestigiose firme del francese L’Équipe e dello spagnolo Marca, della tedesca Bild e dell’inglese Times, del portoghese A Bola e dell’olandese De Telegraaf, e via discorrendo fino alle autorevoli preferenze dei direttori dei tre quotidiani sportivi italiani (Tuttosport, Corriere dello Sport-Stadio e La Gazzetta dello Sport) e dei loro colleghi di ruolo delle principali tv nostrane (Rai, Mediaset, Sky, LA7 e Dazn). Quindi, a quel punto, è diventato decisivo il parere degli utenti, che hanno inondato di click il sito di Tuttosport fino all’incredibile record di preferenze. Quasi 700mila nella prima fase che, al fianco dei nomi di Zalewski e Camavinga, aveva registrato il pieno di entusiasmo per Hincapié del Bayer Leverkusen, circa 80mila nella seconda con Thielmann del Colonia e Miretti della Juventus in evidenza, quindi 216mila nella terza e 83mila nella quarta, quando a guadagnare posizioni era stato Sesko del Salisburgo. L’accelerata finale, in un’ultima e decisiva volata da 323mila preferenze espresse, ha quindi premiato Zalewsi. I voti, a conti fatti, sono stati 1,3 milioni, ma chissà quale quota sarebbe potuta essere toccata in una stagione ordinaria: senza il Mondiale in Qatar in pieno inverno, infatti, il Golden Boy sarebbe stato assegnato – come di consueto – almeno un mese più tardi. Ci sarebbe stato molto più tempo per votare e per incrementare i numeri, probabilmente non per cambiare il verdetto. Arrivato, forte e chiaro, in favore di Zalewski.