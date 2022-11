Perchè Bellingham può essere il prossimo Golden Boy di Tuttosport

I giornali inglesi sono impazziti per lui come non accadeva dai tempi d'oro di Beckham: non si fatica a capirne le ragioni. E non soltanto perché Jude Bellingham è stato il primo nato dopo il 2000 a segnare un gol al Mondiale e, a 19 anni 145 giorni, il secondo marcatore più giovane nella storia dell'Inghilterra ai Mondiali dopo Michael Owen (18 anni 190 giorni). Il gioiello e capitano del Borussia Dortmund è abituato ai record. Nel 2020, quando il club tedesco l'ha acquistato dal Birmingham, l'ha reso il minorenne più pagato nella storia del mercato (30 milioni di euro). Nel 2021, è stato il più giovane esordiente in assoluto. Figlio d'arte (il padre, Mark, calciatore e poliziotto, segnò 725 gol in 850 partite fra i dilettanti), Jude è cresciuto nel Birmingham City. Secondo il Daily Mail, la sua prossima squadra sarà il Manchester City, ricalcando le orme di Erling Braut Haaland.