El Khannouss, dal Marocco al Genk: sorpassato Guler, è sfida Golden Boy

Golden Boy 2023: VOTA IL SONDAGGIO

Dalle sfide in campo, seppur a distanza, a quelle per il Golden Boy perché è corsa ai voti per i due giovanissimi talenti di Turchia e Marocco, con la stellina del Genk che nelle ultime ore ha praticamente doppiato nelle preferenze il giovane collega. Il 19enne marocchino ha dalla sua parte anche l'esperienza positiva con la nazionale ai Mondiali in Qatar oltre ad aver raccolto ben 41 presenze tra campionato e Coppe con la squadra belga.

El Khannouss, Mondiale, Genk e Golden Boy

Che il Belgio sia terra ricca di giovani interessanti e pronti a fare il salto è ben riconosciuto. Uno degli ultimi, in ordine di tempo, è senza dubbio Bilal El Khannouss. Il marocchino classe 2004 è di proprietà del Genk, club dove in passato sono usciti giocatori come De Bruyne, Milinkovic-Savic, Koulibaly e Courtois, giusto per citarne alcuni e confermare quanto il lavoro della società sia improntato sulla crescita dei giovani con un occhio di riguardo al talento. Il 19enne non è da meno e basta vederlo giocare per capirne subito le capacità: trequartista dotato tecnicamente e con un'ottima visione di gioco, bravo nel fraseggio e nel servire i compagni per mandarli a concludere. In certe situazioni arretra il suo raggio d'azione per andarsi a prendere il pallone e far partire la manovra della squadra. Giocatore davvero interessante e su cui il Genk ha puntato andando a prenderlo dai rivali dell'Anderlecht.

Le sue prestazioni sono passate sotto gli occhi attenti del Ct Regragui che ha deciso di premiarlo e convocarlo per il Mondiale in Qatar con il suo Marocco. Vestire la maglia della propria nazionale e farlo in una competizione: è stato un sogno per il giovanissimo classe 2004. Possibilità che il ct gli ha dato dal 1' nella finale per il terzo e quarto posto contro la Croazia. Segnali positivi per lui, un po' come le sue giocate sul campo che l'hanno portato fino ai riflettori del premio Golden Boy. El Khannouss è senza dubbio uno dei talenti più interessanti del panorama Mondiale e il Genk, ancora una volta, ha fatto bingo.