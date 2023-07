Golden Boy 2023, Francia regina con sedici talenti

Parlez-vous français? C’è un tricolore che sventola con sorprendente regolarità nel nuovo Index del Golden Boy , ma non è quello italiano. La Francia , infatti, svetta nella lista dei migliori Under 21 del calcio europeo tanto per la nazionalità quanto per il campionato d’appartenenza dei magnifici 100 aggiornati al mese di luglio. Nell’elenco sono presenti ben 16 talenti transalpini, quasi il doppio rispetto alle Nazioni che inseguono nella speciale graduatoria: la Danimarca ne vanta 9, l’ Inghilterra invece 7. L’ultimo refresh alla classifica, allo stesso modo, ha portato addirittura a 14 gli elementi tesserati per un club di Ligue 1 : se la Bundesliga insegue a quota 12, sorprende come la Premier League “arranchi” con 10.

Golden Boy 2023, i club con più talenti

Non soltanto: il campionato più ricco e ambito del momento, nell’ultimo mese, ha visto partire verso altri lidi ben 3 giocatori in elenco. La stessa Bundesliga, però, emerge per la qualità degli interpreti “prestati” alla lista dei 100: nella top 10 se ne contano 4, motivo per cui non sorprende come il torneo domestico tedesco contribuisca all’incirca al 25% del valore di mercato complessivo dei giocatori presenti. Tra i club, invece, è il RedBull Salisburgo a svettare con la presenza di 4 tesserati, seguito a ruota da Brighton, Copenaghen, Juventus e Lipsia con 3. Le new entry rispetto al precedente aggiornamento sono 7 (prima presenza per un greco e per un algerino), mentre spetta ad Arda Guler il passo avanti più eclatante: il neo acquisto del Real Madrid vola, infatti, dalla 78ª alla 16ª posizione.