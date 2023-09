Golden Boy, spunta Yamal: classe 2007, ultimo gioiello Barcellona

Chiude il mercato e riparte subito il Golden Boy Index 2023 . Siamo al terzo appuntamento di quest’estate dopo l’ultimo aggiornamento di fine agosto. È l’innovativa classifica del nostro trofeo per il miglior Under 21 dell’anno, elaborata dalla redazione di Tuttosport in partnership con Football Benchmark , piattaforma di analisi-dati nonché sponsor principale del premio. Il “ranking” dei giovani talenti delle leghe europee alimentato da un algoritmo.

Bellingham, il sorpasso

La prima grande novità di questo terzo “step” riguarda proprio la vetta della classifica dove il ventenne centrocampista inglese Jude Bellingham, nuovo acquisto del Real Madrid (103 milioni di euro), completa il sorpasso ai danni del coetaneo tedesco Jamal Musiala del Bayern, in testa sin dall’avvio di giugno ma sempre braccato dall’ex Borussia Dortmund. L’avvio stagionale di Bellingham è stato semplicemente strepitoso, a cominciare dal precampionato per proseguire immediatamente con le prime uscite dei “galácticos” nella Liga. Padre sergente di polizia inglese e madre d’origine anglo-nigeriana, il super talento nativo di Stourbridge (una ventina di chilometri da Birmingham) si è già preso in mano il Real Madrid, tanto che Carlo Ancelotti - almeno per ora - può persino rinunciare alla sostituzione del Pallone d’Oro in carica, Karim Benzema, emigrato in Arabia: il che è tutto dire. Da sottolineare che “Jude Ball”, com’era soprannominato sin da piccolo, è giunto secondo per due volte consecutive al Golden Boy “Best Absolute”: prima nell’edizione 2021 (dietro a Pedri del Barcellona) e poi l’anno scorso (dietro a Gavi, altro “blaugrana”).