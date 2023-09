Golden Boy, se Bellingham ha una potente alleata come Taylor Swift

Giorno dopo giorno, a mano a mano che la bagarre per il Golden Boy 2023 entra nel vivo, i colpi di scena si susseguono, ma ciò che è accaduto stavolta è andato al di là di ogni immaginazione. Silvia Campanella , brillante collega che dell'oscar di Tuttosport al miglior Under 21 conosce ogni recondito meandro, ha raccontato la storia sia su Tuttosport che su tuttosport.com.

Fra i gusti musicali di Alejandro Balde Martinez, 19 anni, difensore del Barcellona, non rientra Taylor Swift, 33 anni, celeberrima e bravissima cantante americana, da mesi capolista della classifica Spotify con oltre 100 milioni di ascolti al giorno. Tra le cantanti, Taylor è colei che vanta più settimane (53) in testa a BIllboard 200, superando Whitney Houston (46). Attualmente è terza assoluta, sopravanzata soltanto dai Beatles e da Elvis Presley. L'universo dei fan di Swift (alias fandom) conta 518 milioni (518.000.000) di abitanti virtuali. Una moltitudine sparsa ai quattro angoli del globo, sobbalzata quando Balde ha affermato: "Non mi piace la musica di Taylor Swift".

Le ultime parole famose. In quel momento, Balde era in testa alla classifica del web Golden Boy 2023 di Tuttosport che ogni giorno batte il suo primato di clic. Dopo quel momento, il barcelonista non lo è stato più: in un'ora e mezzo, sul rivale madridista Bellingham si sono riversati 600 mila voti. È bastato che in Rete i fan di Taylor rilanciassero le parole di Balde, invitando a votare l'asso del Real per scatenare l'inferno. L'hanno confermato a Campanella i fondatori del Fandom Italiano: Lorenzo Battaglia, Ylenia Montanariello, Lucrezia Crea e Guia Baggini. Il profilo social di Swift (@tswiftita) è stato la testa di ponte che ha spianata la strada a Bellingham il quale risulta amare moltissimo le canzoni di Taylor. E ha avuto la prova provata di quale sia la potenza del web. Anche per il Golden Boy, che sta conoscendo la stagione più esaltante della sua straordinaria avventura.