Il nostro Golden Boy protagonista all'assemblea del Real Madrid

MADRID - Il Golden Boy è stato più volte citato nell'assemblea del Real Madrid da Florentino Perez. Il video emozionale con il quale il club più grande del mondo ha iniziato i lavori dell'assemblea parte proprio con le immagini della premiazione di Perez con il Golden Boy 2022 come migliore presidente, mentre nel corso dell'assemblea lo stesso Perez ricorda come Jude Bellingham, stella del Real Madrid sia uno dei candidati forti alla vittoria del Golden Boy Absolute Best 2023, che culminerà con la serata di gala del 4 dicembre a Torino. Il Real Madrid, inoltre, ha una candidata forte anche anche per il Golden Boy femminile e lo stesso Bellingham potrebbe aggiudicarsi il Golden Boy Web, le cui votazioni sono ancora aperte e, quindi, con la possibilità di riservare sorprese fino all'ultimo.