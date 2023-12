Best Italian Golden Boy 2023, ecco Scalvini: il ragazzo in carriera

BERGAMO - Nell’ Atalanta dei giovani cresciuti a Zingonia , l’ultimo prodotto del vivaio ad essersi meritato le attenzioni di tutti gli addetti ai lavori è un gigante di 194 cm che ha la faccia da bravo ragazzo. Si chiama Giorgio Scalvini e forse dimostra anche meno, con quel visto pulito, dei 20 anni ancora da compiere. Si è meritato il titolo di Best Italian Golden Boy 2023 , il prestigioso premio internazionale istituito da Tuttosport e assegnato da una Giuria di giornalisti internazionali al miglior Under 21 d’Italia , dopo essere entrato da unico italiano nella lista dei 25 finalisti annunciata lo scorso mese di ottobre. Il premio è stato assegnato in riferimento alla stagione 2022/23 ad un ragazzo che negli ultimi 18 mesi ha visto la sua vita completamente stravolta sia grazie al fatto di aver trovato grande spazio con l’Atalanta di Gasperini che per i primi passi con la nazionale italiana, con Mancini e con Spalletti .

Scalvini, l'esperienza in Nazionale

Le luci della ribalta, tuttavia, non hanno mai abbagliato un ragazzo che sembra il prototipo del giovane educato e con grande talento della porta accanto. Dopo essere entrato nelle rotazioni della prima squadra di Gasperini già nella stagione 2021/22 (l’esordio è arrivato contro l’Udinese, nel finale di gara, il 24 ottobre 2021), la prima stagione di Scalvini in pianta (quasi stabile) con i grandi si è chiusa con 18 presenze in campionato, una in Coppa Italia e due, entrambe per uno spezzone di gara, nei quarti di finale di Europa League contro il Lipsia. È stato anche l’anno, il 2022, dell’esordio con l’Italia dei grandi per una convocazione che era sfumata poco dopo la prima con l’Atalanta per un’indisposizione e successivamente concretizzata mentre era a scuola, per un esame. «Mi chiamò il team manager dell’Italia, dopo alcune frasi di circostanza mi chiese dove fossi: “Sono a scuola, sto per fare l’esame”. Mi disse “Devo farti il biglietto del treno per Coverciano”. Appena sono sceso alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze, ad attendermi c’era un pulmino della Nazionale. Sopra c’era chiunque: persino Bonucci e Chiellini. Mi sono chiesto se sapevano chi fossi. E invece appena sono salito: “Oh grande Scalvo, come stai? Tutto bene?”. Quando arrivi lì, sei uno di loro: a prescindere dall’età. È un ambiente stupendo, in cui tutto è più facile».