Yamal, il Barcellona e il giorno dopo a scuola: "I prof più severi di Xavi"

Sul viale della Masia che porta al convitto, Lamine Yamal, sole in faccia e il premio The Youngest sotto il braccio, sospira: «No, non la sento la pressione. Forse proprio perché ho sedici anni. Non riesco a non considerarlo un gioco, anche quando si svolge in un grande stadio». Yamal ha già esordito e segnato nella Liga e nella Nazionale spagnola, oltre ad avere una manciata di presenze in Champions League. Tutto prima di compiere diciassette anni e, ovviamente, distruggendo molti record di precocità. Ha il viso da ragazzino e uno sguardo che non dice bugie sulla sua età, ma ha la sicurezza di chi è perfettamente conscio di quello che sta facendo e di quello che sta succedendo intorno a lui.