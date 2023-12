De Zerbi e il premio Special: tra Mourinho e il sogno Manchester City

C’è anche un po’ d’Italia a primeggiare al Golden Boy 2023 . Il premio di Tuttosport ha visto trionfare nella categoria Best European Coach il nostro Roberto De Zerbi , che si è distinto particolarmente alla guida del Brighton portato alla prima storica qualificazione in Europa League . Un orgoglio Made in Italy in tutto il Vecchio Continente. Ne ha fatta di strada l’ex fantasista, passato in meno di un decennio dalla retrocessione in Eccellenza col Darfo Boario al gotha del calcio europeo.

L’allenatore bresciano si è aggiudicato, infatti, il Pozzo Awards succedendo a Josè Mourinho nell’albo d’oro. Perché in fondo anche RDZ è Special. In Inghilterra ha stregato tutti con il suo calcio offensivo e iper organizzato in maniera quasi maniacale. Uno stile che non passa mai inosservato e che ormai ha fatto scuola, tanto che Oltremanica parlano adesso tutti di DeZerbiBall per celebrare i risultati del suo Brighton.

De Zerbi nel mirino delle big

Un boom che non sta passando affatto inosservato anche in chiave mercato, tanto che il nome dell’ex Sassuolo è associato a big del calibro di Manchester United e Chelsea per la prossima stagione. Il sogno di Robi, però, si chiama Manchester City, dove tra un paio d’anni potrebbe diventare l’erede del suo amico Guardiola. Per questo non va escluso il possibile prolungamento col Brighton fino al 2026. L’obiettivo del presidente Bloom è chiaro: godersi il DeZerbiBall ancora a lungo. Intanto con un video messaggio il tecnico ha voluto comunque presenziare al vernissage targato Tuttosport. Dinanzi a una platea gremita (presenti oltre mille persone alle Officine OGR di Torino): «Ringrazio la giuria del Golden Boy per l’attribuzione di questo prestigiosissimo premio. Sono davvero orgoglioso di riceverlo. Per me è una soddisfazione doppia visto che il Golden Boy nasce in Italia ed è diventato un’eccellenza internazionale».