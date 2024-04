Golden Boy 2024, cosa emerge dal ranking: Yildiz è 16°, primo della Serie A

È il sempre più giovane ed entusiasmante Brighton di Roberto De Zerbi la squadra con il maggior numero di giocatori nel Golden Boy Football Benchmark Index : la squadra inglese ha 4 talenti nella top 100 e la sua punta di diamante Ferguson è anche il secondo giocatore di maggior valore (69,8 milioni) alle spalle di Gavi (108,7 milioni). Ligue 1 e Premier League sono le leghe che presentano il maggior numero di giocatori (12), seguiti a ruota dalla sempre brulicante Pro League belga (11). La Liga, grazie all’ampio apporto della Masia del Barcellona, che annovera il numero uno Yamal , ma anche la recente gemma Cubarsí (13°), è il quarto campionato per numero di talenti. Pur condividendo la vetta come campionati più rappresentati, Ligue 1 e Premier League si differenziano per la provenienza dei giovani talenti: la Francia, infatti, oltre a essere la Nazione più presente in lista, è anche quella che mantiene la maggior parte dei suoi giocatori nel proprio campionato. Nove dei 13 giovani francesi, infatti, competono in Ligue 1.

Qui il Golden Boy Football Benchmark Index completo

Yildiz primo in Italia

E l’Italia? Sono 5 i giocatori che militano nel nostro campionato che si sono guadagnati un posto nell’Index: il primo è lo juventino Kenan Yildiz, al 16° posto, seguito sei posizioni indietro dall’unico italiano, Kayode della Fiorentina. A testimonianza dell’incredibile stagione del Bologna, inoltre, nella top 50 figura anche Urbanski (46°), mentre Carboni del Monza e Gineitis del Torino sono rispettivamente al 54° e al 92° posto.

L’argentino del Monza, dall’estate 2023 in prestito dall’Inter, tornerà alla base al termine della stagione e come lui altri 11 giovani sono stati protagonisti del mercato dei prestiti. Sono, invece, 34 i giocatori che hanno cambiato club nelle ultime due sessioni di mercato, a testimonianza dell’ormai ricerca costante da parte di tutti i club dei migliori giovani in circolazione.

Il mercato delle promesse Under 21

La tendenza ad acquistare giocatori sotto i 21 anni si sta consolidando, soprattutto da parte dei club medio-grandi, così come per i club medio-piccoli è sempre più significativo l’apporto economico che arriva dalla cessione dei prodotti del vivaio.

È un po’ come se il mercato anticipasse tutto di un paio d’anni. In particolare, i movimenti di mercato si sono diretti in Liga e in Pro League con cinque giocatori a testa, tra cui due facenti parte della top 10, Sávio (6°), in prestito al Girona, e Vermeeren (10°), acquistato in estate dall’Atletico Madrid.



Grazie anche a questi movimenti di mercato la Liga si è posizionata al 2° posto come valore complessivo dei giocatori in lista, 271.3 milioni, un gradino sopra alla Ligue 1 (203,9 milioni), e uno sotto all’egemone Premier League i cui giocatori valgono in tutto 303,5 milioni. Ora non ci resta che continuare ad ammirare le gesta di questi giovani campioni per vedere come evolverà l’Index: la prossima data di pubblicazione è fissata per l’11 maggio.