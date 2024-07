Golden Boy Web boom! In testa c'è Finkgrafe - VOTA ORA

Chi sarà il miglior giocatore Under 21 del 2024 secondo i tifosi di tutto il mondo? Lo scopriremo solo in autunno inoltrato. Ma, intanto, la corsa per il premio di Golden Boy Web è partita sul sito tuttosport.com e si preannuncia più combattuta che mai. A pochi giorni dall’apertura delle votazioni, infatti, in testa alla classifica, con il 32,4% delle preferenze, c’è il difensore del Colonia Finkgrafe, con un buon margine di vantaggio su Lamine Yamal, fermo poco sotto il 19% delle preferenze. Completa il podio il centrocampista del Manchester United Mainoo (15,1%) seguito dall’attaccante Moukoko del Borussia Dortmund (11,2%) e dal suo compagno di squadra ai Red Devils Garnacho (10,4%).