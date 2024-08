Huijsen al Bournemouth cerca spazio e golden punti

L’aggiornamento di agosto disegna un quadro definitivo sulla stagione 2023/2024 dei migliori Under 21 d’Europa, stabilizzati nelle loro posizioni e con il solo calciomercato a movimentare il ranking. Il dato più rilevante è la conquista di un quinto della classifica da parte della Premier League: sono, infatti, 20 i giocatori che al momento militano in squadre inglesi, un numero senza precedenti, supportato non da giocatori autoctoni (6 dei 7 inglesi in lista giocano in Premier), ma da un’egemonia sul mercato che in questa sessione ha visto il trasferimento di 8 giocatori tra acquisti e ritorni dal prestito. Sebbene il Brighton continui a essere il club più rappresentato del GBFB Index con 7 giocatori, Manchester non ha mai respirato aria così giovane e talentuosa: tutti i 5 giocatori del Manchester Derby, tre dello United e due del City, fanno parte della top 10 del ranking, grazie ai due nuovi arrivi Leny Yoro (4°) sponda Reds e Sàvio (6°) ai Citizens.