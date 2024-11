Lamine Yamal: "Golden Boy, è un sogno!"

Effettivamente non servivano qualità divinatorie, per intuirlo. Ma da ieri c’è anche l’ufficialità della cosa: Lamine Yamal è il nuovo Golden Boy di Tuttosport . Il blaugrana raccoglie l’eredità di Jude Bellingham , che aveva primeggiato lo scorso anno. E si pone in vetta alla classifi ca del miglior giovane d’Europa proseguendo un personalissimo (e sontuosissimo) percorso cui ha precocemente dato il via da più di un anno. Nel 2023, infatti, pur avendo soltanto 16 anni, si era posizionato al terzo posto della graduatoria (dietro appunto al vincitore Bellingham e al secondo classificato, Jamal Musiala). Aveva comunque avuto modo di ricevere il premio “The Youngest” in quanto più giovane calciatore mai fi nito sul podio del Golden Boy. Le sue qualità tecniche , del resto, fanno il paio con la sua tendenza a stabilire record e a bruciare le tappe. Basti ricordare che in un certo qual modo è già riuscito a far meglio persino della leggenda Pelé. È accaduto durante Euro 2024 in Germania quando il numero 19 della Spagna ha battuto Maignan con un gol da favola nella semifi nale di Monaco di Baviera contro la Francia, diventando così il più giovane marcatore della storia fra Europei e Mondiali.

Yamal, record su record

Il classe 2007 ha segnato lo scorso 9 luglio a 16 anni, 11 mesi e 28 giorni mentre “O Rei” aveva realizzato la sua prima rete in un Mondiale (Svezia 1958, contro il Galles) a 17 anni, 7 mesi e 18 giorni. E ancora: nell’ultimo anno Yamal è diventato il più giovane giocatore a scendere in campo agli Europei, nonché il più giovane a vincerli e il più giovane marcatore in un Clásico. Ebbene, da ieri è anche il più giovane talento ad aver vinto il Golden Boy. Anzi, ad aver- Ora è u ciale: ecco l’erede di Bellingham lo stra-vinto. Lamine ha infatti totalizzato la bellezza di 488 punti (su un massimale di 500 punti potenzialmente a disposizione) in base ai voti della giuria, formata da 50 giornalisti delle più importanti testate europee in rappresentanza di 26 Nazioni. Il blaugrana ha battuto il primato del suo predecessore Bellingham, che si era fermato a quota 485 punti.

Le parole di Yamal

Lo spagnolo ha più che quadruplicato il punteggio del secondo classificato, l’inglese Mainoo del Manchester United a quota 114. Sul terzo gradino del podio, per la cronaca, figura Zaïre-Emery del Paris Saint Germain (88 punti). L’anno scorso il vantaggio di Bellingham su Musiala, secondo, era di 200 punti esatti. Lamine Yamal ha accolto con gioia e soddisfazione la notizia, e ha spiegato: "Per me è motivo di grande orgoglio aver vinto il Golden Boy 2024. Sono molto contento. Questo è un sogno che si avvera. Tengo a ringraziare i membri della giuria, Tuttosport e anche i tifosi che mi hanno aiutato a ottenere questo premio. Ovviamente non voglio dimenticare i miei compagni di squadra, i miei allenatori e lo staff del Barça così come della Nazionale spagnola. È stato un anno davvero incredibile"