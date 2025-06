Golden Boy Web, chi è il greco che scavalca Yildiz e Guler. E il ds è un ex Juve...VOTA

A poco più di una settimana dal lancio del Golden Boy Web 2025, c’è da registrare il sorpasso del centrocampista greco Christos Mouzakitis dell’Olympiakos che ha scavalcato il tandem turco Yildiz - Guler partito a spron battuto. Si tratta del sondaggio online sul nostro sito www.tuttosport.com volto a premiare l’Under 21 (dell’anno solare) preferito dagli appassionati di tutto il mondo . Trofeo giunto alla 8ª edizione che corre parallelo allo storico Golden Boy “Absolute Best” votato dalla nostra prestigiosa giuria giornalistica e che quest’anno celebra l’edizione numero 23. I 100 candidati per il premio Web sono gli stessi in lizza per “l’Absolute Best”. I primi 7 vincitori del Golden Boy Web sono stati l’olandese-surinamese Kluivert , il franco-marocchino Guendouzi , l’ispano-guineense Fati , il tedesco-nigeriano Adeyemi , l’italo-polacco Zalewski , l’anglo-giamaicano Bellingham e, lo scorso dicembre, il grande talento turco (nato in Germania) della Juventus.

Golden Boy Web, Mouzakitis al comando

Mouzakitis guida al momento la classifica del Golden Boy Web con il 30,1% dei suffragi, seguito dal detentore juventino Kenan Yildiz (24,5%) e dal madridista Arda Guler con il 21,8%. Staccatissimi gli altri 97 concorrenti guidati dal serbo Jan-Carlo Simic dell’Anderlecht (ex Milan) con l’8,1%. Ma è una graduatoria in costante evoluzione. Nato ad Atene il giorno di Natale del 2006, Christos ha iniziato la carriera nei “pulcini” dell’Irakleio, sobborgo nordoccidentale della capitale greca. Poi è passato all’accademia dell’Aek da cui l’Olympiakos l’ha preso all’età di 10 anni. In meno di 8 anni ha bruciato le tappe. Ha centrato il successo nazionale con la formazione Under 17 e poi Under 19 dei biancorossi. La scorsa stagione ha conquistato la Youth League (la Champions League degli Under 19) battendo il Milan 3-0 nella finale disputatasi al Centre Sportif Colovray di Nyon, vicino alla sede dell’Uefa. Suo il gol che ha sbloccato il risultato nel secondo tempo.

Golden Boy Web 2025: vota il tuo preferito!