Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Già un milione di voti nei primi due step del Golden Boy Web 2025

Con l’inizio del terzo step la corsa entra nel vivo e, come ci insegna il passato, è pronta a regalare sempre più sorprese
2 min
golden boy 2025
Già un milione di voti nei primi due step del Golden Boy Web 2025

Il muro del milione di voti è stato abbattuto: tanti, infatti, ne sono arrivati durante i primi due step del Golden Boy Web 2025 che negli ultimi mesi hanno attirato la curiosità di appassionati e tifosi pronti a sostenere il loro campione under 21. Con l’inizio del terzo step la corsa entra nel vivo e, come ci insegna il passato, è pronta a regalare sempre più sorprese: continuerà il testa a testa Mouzakitis-Yildiz? Oppure altri talenti del panorama europeo si infileranno in questa avvincente sfida? Il bello è che a deciderlo siete tutti voi che con un semplice click al sondaggio disponibile su tuttosport.com potete assegnare la vostra preferenza e diventare parte attiva di un premio che, negli anni, ha già dato vita a un albo d’oro di assoluto prestigio: il primo vincitore, infatti, fu Justin Kluivert, nel 2018, e dopo di lui Mattéo Guendouzi, Ansu Fati, Karim Adeyemi, Nicola Zalewski, Jude Bellingham, unico fino a questo momento a conquistare, nel 2023, sia l’Absolute Best sia il Golden Boy Web mettendo d’accordo la giuria internazionale dei giornalisti e quella popolare, fino al vincitore 2024 che è stato lo stesso Yildiz, a conferma quindi di come sia uno dei giocatori più amati dai tifosi juventini, turchi e non solo. Il regolamento prevede che a ogni round il conteggio si azzera e, alla fine, il vincitore sarà determinato dalla somma di tutti i voti raccolti: nulla è ancora deciso, tutto dipende solo da voi!

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Golden Boy