Già un milione di voti nei primi due step del Golden Boy Web 2025

Il muro del milione di voti è stato abbattuto: tanti, infatti, ne sono arrivati durante i primi due step del Golden Boy Web 2025 che negli ultimi mesi hanno attirato la curiosità di appassionati e tifosi pronti a sostenere il loro campione under 21. Con l’inizio del terzo step la corsa entra nel vivo e, come ci insegna il passato, è pronta a regalare sempre più sorprese: continuerà il testa a testa Mouzakitis-Yildiz? Oppure altri talenti del panorama europeo si infileranno in questa avvincente sfida? Il bello è che a deciderlo siete tutti voi che con un semplice click al sondaggio disponibile su tuttosport.com potete assegnare la vostra preferenza e diventare parte attiva di un premio che, negli anni, ha già dato vita a un albo d’oro di assoluto prestigio: il primo vincitore, infatti, fu Justin Kluivert, nel 2018, e dopo di lui Mattéo Guendouzi, Ansu Fati, Karim Adeyemi, Nicola Zalewski, Jude Bellingham, unico fino a questo momento a conquistare, nel 2023, sia l’Absolute Best sia il Golden Boy Web mettendo d’accordo la giuria internazionale dei giornalisti e quella popolare, fino al vincitore 2024 che è stato lo stesso Yildiz, a conferma quindi di come sia uno dei giocatori più amati dai tifosi juventini, turchi e non solo. Il regolamento prevede che a ogni round il conteggio si azzera e, alla fine, il vincitore sarà determinato dalla somma di tutti i voti raccolti: nulla è ancora deciso, tutto dipende solo da voi!