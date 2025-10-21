“Che bello essere davanti a Yildiz e Guler. Ero un portiere, poi quell’infortunio all’occhio…”

Il futuro e il Barcellona

Due anni fa il successo storico con l’Olympiacos U20 nella finale di Youth League contro il Milan di Abate, il che ha fatto di voi la prima squadra greca a vincere una competizione Uefa per club. Che cosa le è passato per la testa prima di calciare quel rigore che, di fatto, ha vi ha instradati verso la vittoria?

«Tre giorni prima, nella semifinale con il Nantes, ne avevo sbagliato uno. Per fortuna siamo comunque riusciti a qualificarci per la finalissima con il Milan. Un errore che, comunque, non mi è andato giù. Così mi sono detto: se contro i rossoneri ci daranno un altro rigore, sarò io a calciarlo. Quando l’arbitro è stato richiamato al Var, io avevo già preso il pallone. Dovevo riscattarmi, e alla fine ci sono riuscito».



Dopo la Youth League, è arrivata la promozione in prima squadra, con cui ha vinto subito la coppa di lega e il campionato. Qual è il suo sogno ora?

«Poter entrare a far parte regolarmente della prima squadra è stato già straordinario, ne vado molto fiero. Non ho sogni, ma obiettivi concreti per i quali lavoro ogni giorno, e il primo di questi è la vittoria della Champions League. Prima o poi spero di poter sollevare quel trofeo. A livello nazionale, invece, mi piacerebbe prendere parte con la Grecia agli Europei e ai Mondiali».



Si vede a lungo nell’Olympiacos? Kovacevic di recente ha detto di aver rifiutato un’offerta di 40 milioni del Brighton pur di metterla al centro del progetto…

«Non ne so nulla e non ci penso. In questo momento le mie attenzioni sono tutte per l’Olympiakos: penso a dare il massimo e ad aiutare la squadra. Poi in futuro vedremo cosa accadrà».



Se ci rincontrassimo tra un anno in cosa vorrebbe vedersi migliorato?

«In generale in tutte le caratteristiche prettamente fisiche: dalla rapidità nell’esecuzione dei gesti tecnici, all’elevazione».



Stasera il big match con il Barcellona, che partita si aspetta?

«Credo che ogni giocatore speri un giorno di poter affrontare grandi club come il Barça. Ora è arrivato questo momento. Non ci sentiamo inferiori, vogliamo alzare l’asticella e non vediamo l’ora di scendere in campo».



L’anno scorso ha trovato il primo gol in campionato e in coppa, le manca solo più quello in Champions. Non sarebbe male sbloccarsi in Catalogna…

«Se succede impazzisco (ride ndr.)».

