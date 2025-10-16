Golden Boy 2025: irrompono Pio Esposito e Leoni. Doué in fuga, Mastantuono e Huijsen in ascesa

Golden Boy 2025: 2 finalisti italiani su 25

Dunque per l’Italia due finalisti su 25 in totale, ma avrebbero potuto essere di più se si considera soprattutto che nel penultimo Index, quello del mese scorso, il viola Pietro Comuzzo era 19° (ora retrocesso in 27ª posizione). E tanto sangue nostrano scorre nelle vene dell’asso italo-argentino Franco Mastantuono che sta incantando con il Real Madrid: papà Cristian e mamma Sofia Bruno sono di chiara origine italiana, per la precisione il bisnonno paterno di Franco era di Ripacandida, comune lucano alle pendici del Monte Vulture in provincia di Potenza. Grazie al doppio passaporto il teenager è stato tesserato dai “galácticos” come comunitario. A settembre, era entrato direttamente nell’Index FB al 20° posto e adesso schizza nella Top 10. Come da regolamento, ogni anno il Golden Boy premia un nuovo giocatore. Uno che non ha già vinto in precedenza. Ecco perché il formidabile 18enne ispano-marocchino Lamine Yamal, detentore del trofeo, resta escluso dalla lista dei finalisti nonostante abbia l’età per fare non solo bis, ma pure tris e addirittura poker (il premio, come arcinoto, è riservato agli Under 21). Trionfatore in Champions League, Supercoppa Europea, Ligue 1, Coppa e Supercoppa di Francia, medaglia d’argento al Mondiale Club e bronzo con i “Bleus” in Nations League, 16 gol e 16 assist col PSG negli ultimi 12 mesi, il franco-ivoriano Désiré Nonka-Maho Doué parte con tutti i favori del pronostico per diventare il 23° Golden Boy della storia.

