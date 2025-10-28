Golden Boy Web: Yildiz insegue il greco Mouzakitis

Gli ultimi metri. Che, spesso, sono decisivi. Per confermare l’andamento della gara fino a quel momento o, nei casi più emozionanti, per stravolgerlo. Il Golden Boy Web, prestigioso premio ideato da Tuttosport per valorizzare e finanche lanciare la carriera dei giovani campioni, è pronto a entrare in questa delicatissima e avvincente fase: l’ultimo round al termine del quale si conoscerà il giocatore Under 21 di un club europeo più amato dagli appassionati e dai tifosi di tutto il mondo. Un premio che, da ormai otto anni, ha avvicinato l’universo dell’European Golden Boy a chi il calcio lo ama, lo segue, lo alimenta ogni giorno e in ogni angolo del pianeta. L’ottavo nome che si aggiungerà a un albo d’oro di grande prestigio, inaugurato nel 2018 da Justin Kluivert e che, anno dopo anno, ha visto brillare Mattéo Guendouzi , Ansu Fati , Karim Adeyemi , Nicola Zalewski e Jude Bellingham , unico fino a questo momento a conquistare, nel 2023, sia l’Absolute Best sia il Golden Boy Web e, quindi, a mettere d’accordo la giuria internazionale dei giornalisti e quella popolare. Come ricorda quella foto scattata sul palco di Torino con il talento del Real Madrid che, sorridente ed emozionato, stringe tra le mani i due trofei. Ultimo, ma solo in ordine di tempo, il talento turco della Juventus Kenan Yildiz , grande protagonista dell’edizione 2024 e, ancora una volta, in corsa per quello che sarebbe un bis mai visto prima.

Come si vota

Ma andiamo con ordine: intanto, durante i primi tre step sono arrivati oltre un milione e duecentomila voti, numeri che confermano l’attenzione crescente e che rafforzano il prestigio di un riconoscimento che vale una vetrina europea sempre più importante. A questi si sommeranno tutti i voti che giungeranno da oggi e fino al termine di questo quarto e ultimo step e che serviranno a definire la classifica e, quindi, il vincitore. Partecipare è semplicissimo: a questo link è disponibile un sondaggio con i nomi dei 100 migliori Under 21 che militano in una squadra europea, basterà cliccare sul preferito per contribuire a questo grande “movimento” internazionale. All’inizio di ogni nuovo step il conteggio dei voti si azzera, ma neanche una delle preferenze andrà perduta proprio grazie al sistema di calcolo finale che conteggerà tutti i voti inviati riunendoli in una sola classifica.

I candidati

Si parlava del talento turco… ebbene sì, dopo il trofeo vinto lo scorso anno, Yildiz occupa attualmente il secondo posto della classifica con un gradimento che non accenna a diminuire. Alle spalle solo del greco classe 2006 Mouzakitis, centrocampista dell’Olympiakos che sin dalle prime battute ha avuto ottimi riscontri da parte dei tifosi. I nomi restano di altissimo profilo anche continuando a scorrere la top ten, visto che, tra gli altri, compaiono Cubarsì, Doué, Güler e Yoro - che sono tutti compresi anche tra i 25 finalisti per il premio Absolute Best annunciati lo scorso 15 ottobre a Genova, proprio come Yildiz - e poi un certo Lamine Yamal, che l’Absolute Best lo ha alzato lo scorso anno all’età di 17 anni e che, da regolamento dell’European Golden Boy, è escluso dalla corsa al premio “assoluto” che, appunto, non si può vincere più di una volta. Insomma, i giochi sono ancora aperti. E sono tutti nelle mani dei tifosi di tutto il mondo. Gli ultimi metri sono i più faticosi, ma anche i più adrenalinici, quelli che tengono tutti lì, incollati. Ora resta soltanto più da scoprire se confermeranno l’andamento dell’intera gara o se regaleranno una sorpresa.