Golden Boy Web: il trionfo di Mouzakitis

Sempre in controllo

Mouzakitis è partito subito forte portandosi in vetta alla classifica una settimana dopo il lancio della scorsa estate. Dopodiché ha allungato ancora fino a controllare nelle ultime settimane il tentativo di rimonta dei tifosi turchi che hanno espresso tutto il loro amore nei confronti di Yildiz. Ma non è bastato: troppi i quasi 90.000 voti da recuperare nei confronti del greco. Quella attuale è l’8ª edizione del trofeo di Tuttosport che corre parallelo al Golden Boy “Absolute Best” (quest’anno si celebra il 23° anniversario). Ricordiamo che i 100 candidati per il premio Web e poi i 25 finalisti (comprese le 5 “wild card”) sono gli stessi in lizza per l’Absolute Best. I primi 7 vincitori del Golden Boy Web sono stati l’olandese-surinamese Kluivert, il franco-marocchino Guendouzi, l’ispano-guineense Fati, il tedesco-nigeriano Adeyemi, l’italo-polacco Zalewski, l’anglo-giamaicano Bellingham e lo scorso dicembre, come detto, il talentuoso numero 10 bianconero Yildiz, nato in Germania da padre turco e madre tedesca.

Vince la Youth League

Nato ad Atene il giorno di Natale del 2006, Christos ha iniziato la carriera nei “pulcini” dell’Irakleio, sobborgo nordoccidentale della capitale greca. Poi è passato all’accademia dell’AEK da cui l’Olympiakos l’ha preso all’età di 10 anni. In meno di 8 anni ha bruciato le tappe. Ha centrato il successo nazionale con la formazione Under 17 e poi Under 19 dei biancorossi. L'anno scorso ha conquistato la Youth League (la Champions League degli Under 19) battendo il Milan 3-0 nella finale disputatasi al Centre Sportif Colovray di Nyon, a poche decine di metri dalla sede dell’Uefa. Suo il gol che ha sbloccato il risultato nel secondo tempo. Nell'estate 2024 è stato aggregato alla prima squadra dal tecnico basco Mendilibar, che lo ha subito lanciato tanto che nel novembre scorso – non ancora maggiorenne – s’è guadagnato la prima convocazione nella Nazionale greca diretta dal ct serbo Ivan Jovanović. Da allora ha collezionato 6 “gettoni” di presenza con la massima rappresentativa ellenica. Con l’Olympiakos ha centrato la doppietta vincendo quest’anno campionato e Coppa di Grecia. Nell'attuale stagione è a quota 8 presenze e 2 assist dopo 10 turni.