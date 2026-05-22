“Il mio Golden Boy sogna il Mondiale con l’Italia, vive per guadagnarsi la convocazione”

E se invece il ct “ad interim” della Nazionale italiana Baldini lo chiamasse per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia? «A quel punto il Borussia lo lascerebbe andare di sicuro. In tal caso non c’entrerebbe più il discorso FIFA. Perché il club lo considera a tutti gli effetti giocatore della prima squadra, da Bundesliga. Quindi non più da Nazionali giovanili, bensì da Nazionale A. Comunque ci rimettiamo a cosa deciderà il Dortmund».

Samuele sogna il debutto nell’Italia dei grandi? «Sogna molto di più! Il suo sogno è conquistare il Mondiale con la maglia azzurra. Chissà fra 4 o 8 anni. Vive per questo. Lui purtroppo non ha mai visto giocare l’Italia in una fase finale di Coppa del Mondo. E siamo tutti molto tristi per questo».

Nato e cresciuto Bergamo, mamma orobica (Silvia Quadri) e papà paulista: un cuore diviso. E se dopo i Mondiali arrivasse la chiamata, per esempio, di un certo Carlo Ancelotti da Rio? «Lui si sente al 100% italiano. Italiano vero. E tra l’altro parla anche meglio l’inglese del portoghese... “Samu” pensa solo all’azzurro. Certo però che se col passare del tempo non venisse chiamato nella Nazionale maggiore, allora perché mai dire no ai “pentacampeões” del mondo?».

Suo figlio dice di essersi sempre ispirato a Neymar e De Bruyne. Lei concorda con questo raffronto? «Per me è un “mix” fra Kaká e Rodrygo. E in più ha affinato doti particolari di acrobazia, elasticità ed esplosività nei movimenti perché per anni ha praticato la “break dance”, il suo hobby».

"Sa come si fa a non sentirsi le pressioni addosso"

Sia l’allenatore giallonero Kovač che il direttore sportivo Ricken hanno parlato di lui in termini lusinghieri. Ribaditi a maggior ragione dopo il primo gol in Bundesliga realizzato all’Eintracht e dopo il recente prolungamento del contratto. Il dirigente lo ha definito uno dei migliori talenti mondiali della sua generazione. Complimenti straordinari per un diciottenne, ma anche un carico di responsabilità che, magari, potrebbe opprimerlo... «Lui sa come si fa a non sentirsi le pressioni addosso. Gliel’ho insegnato io, gliel’hanno insegnato a Bergamo, gliel’hanno inculcato in Germania. Ed è pronto a qualsiasi palcoscenico. Con coraggio, senza timore di sbagliare. Giocare di fronte agli 83.000 spettatori del Signal Iduna Park è soltanto uno stimolo per lui. Scende in campo carico e motivato per dare sempre il massimo. Chissà, magari non conosce nemmeno cosa significhi il termine ansia da prestazione... ».