TORINO - Dopo l'infortunio di Di Lorenzo, Roberto Mancini ha deciso di convocare Mattia De Sciglio per i playoff Mondiali. Il difensore della Juventus si aggiunge così alla lista dei convocati dell'Italia per gli spareggi per Qatar 2022. Il ct Mancini ha infatti scelto di chiamare il terzino della Juve al posto dell'infortunato difensore del Napoli. Il calciatore bianconero raggiungerà il ritiro questa sera insieme agli altri compagni di squadra già convocati.