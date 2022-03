Mancini, parla la mamma: "Roberto incredulo. Jorginho, che rimpianto"

TORINO - Nel terribile day-after, la migliore delle consolazioni per il ct Mancini, dopo la clamorosa eliminazione dal Mondiale di Qatar 2022 per mano della Macedonia, arriva dalla mamma, la signora Marianna Puolo, che "assolve" il figlio e non lesina giudizi: "Ieri poteva andare meglio, ma il calcio è questo, una volta vai bene e una male. Purtroppo l'attacco non è stato un granché ed errori come quello di Jorginho ci sono costati... Non voglio mettere il dito nella piaga, perché certo non l'ha fatto apposta, ma se poi sbagli tre rigori...".