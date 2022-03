Italia, non solo Verratti: niente Turchia per altri cinque azzurri

COVERCIANO (FIRENZE) - Saranno sei gli azzurri di Roberto Mancini che non prenderanno parte alla trasferta in Turchia che attende l'Italia, reduce dall'amara sconfitta incassata contro la Macedonia del Nord a Palermo che è costata la seconda esclusione consecutiva dai Mondiali. Oltre a Marco Verratti, che prima di riaggregarsi al Psg ha voluto dedicare a tutto l'ambiente un post su Instagram, anche Jorginho (Chelsea), Immobile (Lazio) e Insigne (Napoli) e i due acciaccati Gianluca Mancini (Roma) e Berardi (Sassuolo) lasceranno il ritiro di Coverciano "nell'ambito di un'alternanza prevista - fa sapere la Figc - in vista dell'amichevole di martedì 29 marzo (ore 20.45 italiane a a Konya, ndr)". Oggi intanto il gruppo e il ct Mancini hanno incontrato il presidente federale Gabriele Gravina.