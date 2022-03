Italia, anche Luiz Felipe lascia il ritiro: non ci sarà con la Turchia

Forfati per il difensore della Lazio: aumenta il numero di indisponibili per Roberto Mancini per la prossima amichevole

27 . 03 . 2022 11:36 1 min Italialuiz felipeLazio

