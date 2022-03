Italia, Mancini ne convoca 24 per la Turchia

In vista della sfida in programma martedì 29 marzo contro la Turchia, dopo la clamorosa mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, il ct dell'Italia Roberto Mancini ha deciso di convocare 24 giocatori. Gli azzurri giocheranno per la prima volta a Konya, mentre i precedenti con la Turchia sono 11: Italia imbattuta con 8 vittorie e 3 pareggi (21 gol realizzati, 5 subiti). L'ultimo confronto tra le due nazionali risale all'11 giugno 2021, quando, con una netta vittoria per 3-0, allo Stadio Olimpico di Roma gli azzurri diedero inizio alla strepitosa cavalcata che si concluse con la vittoria di Euro 2020.