Diretta Turchia-Italia ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

KONYA (TURCHIA) - Ripartire dopo il ko contro la Macedonia del Nord non sarà semplice, eppure l'Italia di Roberto Mancini deve guardare avanti. La cocente sconfitta del Barbera è costata la qualificazioni ai prossimi Mondiali, pertanto per la terza volta nella propria storia, la seconda consecutiva, la nostra Nazionale non parteciperà alla manifestazione iridata. Gli azzurri sono passati dalle notti magiche di questa estate, quando hanno conquistato il secondo titolo europeo a distanza di 53 anni dal primo, alla tragica serata di Palermo. Il Ct Roberto Mancini, nella conferenza stampa della vigilia, ha espresso la volontà di continuare a guidare la squadra verso i prossimi obiettivi. Intanto stasera alle ore 20.45, allo stadio Buyuksehir di Konya, l'Italia affronterà in amichevole l'altra esclusa nelle semifinali playoff di Qatar 2022, la Turchia. Calhanoglu e compagni avevano però di fronte il Portogallo di Cristiano Ronaldo e nonostante il ko per 3-1 hanno messo in grande difficoltà i lusitani, sbagliando anche un calcio di rigore sul risultato di 2-1 con Burak Yilmaz. Le due squadra si sono affrontate lo scorso 11 giugno nella prima partita di Euro 2020, con gli azzurri che hanno avuto la meglio per 3-0. L’Italia non ha segnato negli ultimi due match; l’ultima volta che gli azzurri sono rimasti a secco di gol per tre match di fila risale a marzo 2018.