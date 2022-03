Italia, le giovanili volano. Gravina: "Risultati straordinari"

Per superare la delusione per la mancata qualificazione dell’Italia di Mancini ai Mondiali in Qatar 2022 ci sono i risultati delle squadre Giovanili, in una Primavera che ha confermato la qualità degli azzurrini: dall’Under 21 all’Under 16, l’Italia ha vinto e convinto nella sessione di marzo, confermando di poter contare su un vivaio di qualità. Merito degli investimenti della Federazione e del prezioso lavoro portato avanti negli ultimi anni dal Club Italia. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha dichiarato: "Complimenti a tutti gli Azzurrini e agli staff delle nostre Under. Negli ultimi giorni, le Nazionali giovanili hanno ottenuto risultati straordinari, frutto del lavoro e dell’organizzazione del Club Italia. Oggi più che mai rappresentano una base solida su cui impostare il programma di sviluppo tecnico del prossimo futuro”.

Under 21 a un passo dalle finali Dopo il pareggio (1-1) in casa del Montenegro, un gol del centrocampista in prestito al Genoa dalla Juve Nicolò Rovella ha permesso all’Under 21 di battere la Bosnia ed Erzegovina e di superare la Svezia in cima al girone di qualificazione agli Europei. La squadra di Paolo Nicolato, ancora imbattuta (5 vittorie e 2 pareggi) nel Gruppo F e con tre lunghezze di vantaggio sugli svedesi, trova dunque una vittoria fondamentale. Per raggiungere il traguardo basterà conquistare 5 punti negli ultimi 3 incontri in programma a giugno con Lussemburgo, Svezia e Irlanda.

Under 20, primato nell’Elite League Trionfa anche la Nazionale Under 20 di Alberto Bollini, che con la vittoria dell’Inghilterra sulla Germania, nel posticipo dell’ultima giornata, ha vinto l’Elite League, totalizzando 12 punti in 7 gare (l’Inghilterra ha 2 punti in meno in classifica ma anche una gara in meno). Decisiva la vittoria per 5-0 ottenuta in casa della Norvegia dopo il pareggio (1-1) con la Germania nella partita disputata ad Ascoli, anche qui con un collettivo promettente, che ha in Russo, Calafiori, Esposito, Volpato, Moro, Vergani, Sekulov e Oristanio i talenti più seguiti.