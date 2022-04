Bonucci e il retroscena su Toloi prima di Italia-Inghilterra

In occasione dei premi "Laureus World Team of the Year Award" Bonucci ha raccontato un aneddoto curioso su Toloi accaduto prima della finale di Wembley contro l'Inghilterra agli Europei. Tutto il gruppo era in riunione prepartita per ascoltare Mancini e sapere la formazione, ma nessuno si era accorto dell'assenza del difensore dell'Atalanta. Che si è presentato solo alla fine quando ormai tutti stavano per andare via, e Bonucci gli ha detto: "Rafa, dai non ti preoccupare, andiamo e vinciamo".