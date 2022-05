Europeo U17, l'Italia supera Israele grazie al gol di Esposito

Gli Azzurrini di Bernardo Corradi vincono di misura (1-0) contro i padroni di casa di Israele, avvicinandosi al superamento del turno di qualificazione. Per continuare a inseguire la possibilità di passare il turno serviva una vittoria, arrivata grazie al gol del subentrato Francesco Pio Esposito al 74'. Una partita in cui l'Italia avrebbe meritato di vincere con più gol di scarto, visti i due pali colpiti nel primo tempo e le tante occasioni create ma non sfruttate a dovere. Domenica 22 maggio ci sarà il Lussemburgo, che è stato sconfitto per 3-0 dalla Germania. Ai ragazzi di Corradi servirà una vittoria per staccare il pass per i quarti di finale, stante la vittoria o il pareggio della Germania contro gli israeliani nel loro ultimo incontro.