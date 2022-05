Ufficiale: la Nazionale italiana presenta la nuova maglia

FIRENZE - In occasione della Coppa Maradona contro l'Argentina, in programma a Wembley il prossimo primo giugno, debutterà la nuova maglia della Nazionale, realizzata da Puma, e presentata quest'oggi ufficialmente. La divisa è composta da quattro sezioni di forma rettangolare, colorate - in maniera alternata - da due diverse tonalità di azzurro. Per le foto di rito sono stati scelti come modelli capitan Chiellini, in procinto di dire addio all'Italia proprio dopo il match con l'Albiceleste, Jorginho, Barella, Bastoni, Tonali e Scamacca. Presenti anche le 'Women' Gama, Girelli, Bonansea e Giuliani.