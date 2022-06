La mamma di Mancini: "Ripescaggio dell'Italia? I miracoli accadono"

JESI (Ancona) - Il giorno dopo la pesante sconfitta dell'Italia nella Finalissima contro l'Argentina, la madre del ct azzurro Roberto Mancini si schiera in difesa del figlio: "Roberto mica fa i miracoli, gioca con quello che può. I vivai non ci sono più e quindi non c'è molto di nuovo da prendere", dice Marianna Puolo, ai microfoni di 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1.