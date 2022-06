Nations League, Italia-Ungheria all'arbitro svizzero Scharer

TORINO - Sarà lo svizzero Sandro Scharer ad arbitrare Italia-Ungheria in programma martedì (7 giugno) allo stadio 'Dino Manuzzi' di Cesena, valida per la seconda giornata di Nations League dopo che gli azzurri hanno debuttato nel proprio girone pareggiando a Bologna contro la Germania mentre i magiari hanno sconfitto a Budapest l'Inghilterra. Il direttore di gara elvetico è stato infatti designato per arbitrare il match insieme ai connazionali Stephane De Almeida, Bekim Zogaj (i due assistenti) e Alain Bieri (quarto uomo). Al Var ci saranno invece i tedeschi Marco Fritz e Rafael Foltyn.