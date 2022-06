Gatti: "In famiglia tifano Toro, scioccati per il mio passaggio alla Juve"

FIRENZE - "Ho già capito l'importanza di ciò che andrò ad affrontare, un qualcosa di enorme. Darò tutto me stesso per fare bene. In casa mia tutti tifosi del Toro? Anche la mia famiglia è rimasta scioccata per il mio passaggio alla Juventus ma fanno il tifo per me. Dispiace che non ci sarà più Chiellini ma ci sono molti difensori da prendere come punto di riferimento come Bonucci e De Ligt". Federico Gatti, difensore classe 1998 prelevato lo scorso gennaio dalla Juventus e lasciato sei mesi in prestito a Frosinone, è intervenuto in conferenza stampa a Coverciano in vista del match di Nations League degli azzurri contro l'Inghilterra.