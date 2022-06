Mancini: "Il nuovo ciclo dell'Italia? Era impossibile farlo prima"

WOLVERHAMPTON (Regno Unito) - Dopo l'eliminazione dai Mondiali e la debacle con l'Argentina, Roberto Mancini può tornare a sperare in un futuro migliore per la nazionale grazie alla sua nuova giovane Italia, reduce dalle confortanti gare di Nations League contro Germania e Ungheria. Domani, per gli azzurri, c'è da affrontare l'Inghilterra a Wolverhampton, in uno stadio a porte chiuse perché la nazionale inglese deve scontare una partita di squalifica in seguito agli incidenti prima della finale degli Europei dell'anno scorso. "Sarà dura, come tutte le partite in cui si gioca con questi avversari - osserva Mancini in conferenza stampa - non ho ancora deciso chi giocherà, vedremo dopo l'allenamento di questa sera. Vale per Gnonto e gli altri, soprattutto per quelli, come ad esempio Cristante, che hanno giocato due partite di seguito. Se riuscissimo a non stravolgere la squadra sarebbe anche meglio, in alcuni ruoli non si può, perché fra tre giorni giochiamo. Per gli inglesi è una rivincita? Potrebbe anche essere, ma è una gara diversa da una finale. Poi si gioca qui, dove solitamente non gioca la Nazionale, e inoltre a porte chiuse. Sarà un'altra cosa. Scamacca è pronto? Sì, se dovesse essere lui il centravanti".