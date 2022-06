Mancini e il nuovo percorso dell'Italia: "Saremo un vero gruppo"

TORINO - Non sono passate neanche 24 ore dalla sconfitta dell'Italia contro la Germania in Nations League ma Roberto Mancini sembra aver già metabolizzato il pesantissimo 5-2 maturato al Borussia-Park e guarda al futuro: "Quello iniziato qualche settimana fa è un nuovo percorso che prevede cose fatto molto bene e altre meno", scrive il ct azzurro sul proprio profilo Instagram. L'obiettivo a medio termine è crescere, soprattutto come gruppo squadra per tornare a splendere come un anno fa a Euro 2020: "Bisogna ancora crescere nella consapevolezza, ma lo faremo tutti insieme da vero gruppo. Forza azzurri".