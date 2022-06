Mulazzi: "Un gol per l'Italia e per la Juve. Cuadrado modello"

Gabriele Mulazzi, quali sono le sensazioni in casa Italia prima della semifinale di oggi con l’Inghilterra?

«Sarebbe un sogno farlo e magari in finale. Però la cosa importante è la prestazione. Il gol se arriva bene, ma non è un’ossessione».

Con la maglia della Juventus lei è un esterno-goleador. In Nazionale il gol ancora le manca.

È vero che lei quando si allena con la prima squadra cerca di copiare Cuadrado?

«Sì, è uno dei giocatori a cui mi ispiro. Cerco di copiarlo in tutto, dalla serenità con cui scende in campo ai gesti tecnici: cross, dribbling, tutto. È un giocatore fenomenale, molto difficile da marcare».

Per lei che è anche un tifoso della Juve, qual è stato il momento più emozionante in maglia bianconera?

«Battere il Liverpool nei quarti di finale di Youth League. Vincere contro una rivale storica come i Reds e giocarsi una semifinale nella Champions League della Primavera è stato fantastico».

Quali sono i suoi sogni, in azzurro e in bianconero?

«In azzurro sogno di vincere questo europeo e magari anche il Mondiale Under 20. Per quanto riguarda la Juve, mi piacerebbe riuscire ad allenarmi con continuità in prima squadra, esordire sarebbe un grande sogno».

Tutta l'intervista sull’edizione di Tuttosport