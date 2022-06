Balotelli, dieci anni fa la doppietta alla Germania: il ricordo social

Dieci anni fa. 28 giugno 2012, semifinale degli Europei: Italia-Germania 2-1. Gli Azzurri di Prandelli si qualificavano per la finale, poi persa per 0-4 contro la Spagna. Il protagonista assoluto di quella splendida notte fu Mario Balotelli. A Varsavia, l’attaccante azzurro, da sempre al centro delle critiche, per una notte mise d’accordo tutta Italia sul suo talento. Una doppietta storica, realizzata nel primo tempo: al 20’ un colpo di testa su assist di Cassano, e al 36’ una botta di estrema potenza su cui Neuer non può fare nulla. Inutile il gol di Ozil al 92’ su calcio di rigore.