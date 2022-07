9 luglio 2006: Italia campione del mondo, con tanta Juve in finale

TORINO - Il 9 luglio non potrà mai essere una data come le altre per tutti i tifosi italiani. Sedici anni fa, la Nazionale di Marcello Lippi batteva la Francia nella finale dei Mondiali, conquistando il quarto titolo iridato della sua storia. Una vittoria arrivata al termine di un percorso eccezionale e dopo le infinite polemiche che caratterizzarono l'estate calcistica del 2006.