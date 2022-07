Dino Zoff esclusivo: "Mai più un Mundial così"

«Be’, be’, be’... Io ho sempre lasciato che dicessero, fuori. In campo invece, cioè in porta, ho sempre cercato la tecnica, il posizionamento, la coordinazione. Coltivavo i gesti semplici».

La complessità della semplicità. Quant’è difficile fare bene le cose semplici. Tutt’altro che facili.

«In fondo, questa, era anche la forza di Bearzot. Che poi, poco alla volta, è diventata la nostra, al di là della retorica del gruppo, che io non amo. Se sei bravo, devi fare al meglio le cose che sai fare, far fruttare i talenti che la natura ti ha dato. Non è necessario essere tutti amiconi, o ridere sempre, o fare gli splendidi. Lavorare tanto e bene, ecco. Nemmeno dal Vecio, dopo i Mondiali del ’78 che erano finiti in quel modo lì, dopo uno splendido torneo che aveva gettato le basi per l’82, ebbi bisogno di tante parole. Parlava con i fatti, lui. Continuò a chiamarmi, segno che aveva fiducia in me, stima, che è una cosa diversa dalla riconoscenza. Bon. Per me quello contava. E sono andato avanti: con lui, con loro. Fino a diventare campioni del mondo».

A coronamento di un cammino dapprima impervio - fra impacci enormi sul campo e tensioni pazzesche fuori, risse sfiorate con alcuni giornalisti - e poi via via più lieve, sciolto, infine dirompente, autorevole, irresistibile, quasi ineluttabile, malgrado il valore crescente degli avversari che vi si presentarono innanzi.

«La pressione nel turno di qualificazione era enorme, perfin opprimente. Ma è sempre stato così, per l’Italia. Almeno finché ho frequentato il calcio io. Ricordo come fosse ora l’accoglienza che ricevemmo al rientro dalla Germania, nel ’74, dopo l’eliminazione per mano della Polonia, che poi arrivò terza eh? Alla Malpensa vennero a prenderci con i cellulari, ma non con quelli che si usano oggi, i telefoni. Quelli della polizia. Chissà cosa sarebbe accaduto se fossimo usciti anche in Spagna, non oso neanche immaginarlo. Volevamo, dovevamo assolutamente passare il turno, e basta. Anche facendo il minimo sindacale, ciò che in effetti accadde».

E giù polemiche. Accuse. Illazioni. Ironie deragliate in sarcasmi grevi, che poi chiaramente si ritorsero contro i censori. La decisione del silenzio-stampa, evento a suo modo storico, e lei incaricato di fare da portavoce della Nazionale. Zoff. Detto il muto.

«Massì, cosa volete farci, cosa ci potevo fare. Non fu facile assumere una posizione del genere, ma in quel momento, con le cose che stavano uscendo, gli attacchi incontrollati, fin sguaiati, che rischiavano di minare la nostra serenità, ci sembrò la scelta giusta. Mica potevamo star lì a rintuzzare ogni momento le polemiche, giuste o sbagliate che fossero. Chiaro che fu dura, tenere botta, davanti a un uditorio scettico, a volte dichiaratamente ostile. Io mi sforzai di scegliere le parole adatte e di tenere i comportamenti giusti. Mi assunsi quella responsabilità da capitano, il più anziano, quello con maggior esperienza. Dissi ai miei compagni, nello spogliatoio: voi pensate a giocare, io parlo»

Zero a zero interlocutorio all’esordio con la Polonia, un 1-1 davvero brutto col Perù del quale vale la pena ricordare giusto il gol sublime di Bruno Conti, poi un altro 1-1 tremebondo e iper discusso - prima, durante e dopo - contro il Camerun. Tre pareggi per una qualificazione stentata. Ma davvero a quel punto avevate cominciato a crederci?

«Be’, be’, be’: in realtà, quando ci rendemmo conto che avremmo dovuto far fuori l’Argentina campione del mondo, con in più Maradona, e il Brasile, quel Brasile di fenomeni, qualche dubbio ci venne, eh. Ma, come dicevo prima, a quel punto ci eravamo tolti di dosso il peso più grosso, la zavorra mentale diciamo. Sapevamo di essere bravi, dovevamo solo dimostrarlo, in qualche modo ci sentimmo pervadere da una sorta di leggerezza che un poco somiglia a quella sensazione di non aver niente da perdere. Solo un poco, però. Perché sì, nessuno avrebbe potuto sbertucciarci se avessimo perso contro rivali di così alto livello, ma col cavolo noi ci sentivamo battuti in partenza. Anzi. E gran parte di questa nostra forza risiedeva nel condottiero: Bearzot. Il Vecio. Il nostro comandante. Unico. Inimitabile. Insostituibile. Soltanto lui avrebbe potuto renderci così consapevoli del nostro valore in un simile contesto. Grandissimi meriti per lui, purtroppo - e non ho mai capito perché - non altrettanto grandi onori».