Italia, Altobelli ricorda Spagna '82: "Mondiale strameritato"

"E' stata una grande vittoria, mai come nel 1982 è stato necessario battere le squadre più forti al mondo per alzare la Coppa. L'immagine che ho più impressa è quella del mio gol. In quel momento Pertini dalla tribuna disse: 'Ormai non ci prendono più'. Anche in campo eravamo convinti di avercela fatta dopo quella rete. Mi è rimasta in testa un'idea di un Mondiale strameritato in cui ho lasciato il segno". Sono le parole di Alessandro Altobelli, a Italpress, sul Mondiale vinto dall'Italia nel 1982.