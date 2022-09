Italia, Acerbi: "Chiellini? Ci manca un leader ma dobbiamo andare avanti"

FIRENZE - "Il gruppo in Nazionale? Qui ci sono tanti giovani che magari non giocano tantissimo pur essendo bravissimi calciatori. Devono crescere in fretta, hanno tutti voglia di dimostrare e di imparare, e noi un po' più anziani siamo qui per aiutarli e responsabilizzarli, e dobbiamo essere un gruppo vincente come da quando è arrivato Mancini, tutti uniti per la rivalsa". Sono le parole di Francesco Acerbi, intervistato da RaiSport a Coverciano. Il difensore azzurro ha parlato anche dell'addio di Chiellini: "Manca un leader ma ce ne sono altri nello spogliatoio. La sua è una mancanza importante, lo sapevamo già e quindi dobbiamo andare avanti. C'è mancanza anche che di attaccanti, di giocatori italiani in generale che non crescono perché non giocano. Non giocando c'è meno scelta, poi ci sono tanti stranieri, ed inoltre ai giovani si dà meno possibilità di sbagliare. Questo è un problema perchè più i giovani non giocano, piu' scendono di categoria e piu'fanno fatica a mettersi in mostra". Sulle sfide di Nations League contro Inghilterra ed Ungheria: "Sono due gare difficili ma noi siamo la Nazionale e dobbiamo sempre dimostrare il nostro valore contro chiunque. Spero e penso che ci saranno applausi venerdì dallo stadio di San Siro. Questa squadra ha bisogno di applausi perché abbiamo vinto l'Europeo, è vero che non siamo andati al Mondiale che è un piccola tragedia e con il senno di poi potevamo fare di più per andarci, ma è una Nazionale che va sostenuta perché abbiamo dato qualcosa di importante".