La maglia di Chiellini esposta al Museo di Coverciano: "Un onore"

COVERCIANO - La maglia azzurra numero 3 con la quale Giorgio Chiellini ha giocato la sua ultima partita in Nazionale è stata esposta al Museo del Calcio di Coverciano. L'ex capitano della Juventus ha giocato 117 partite con la maglia azzurra e l'ultima è stata lo scorso 1° giungo a Wembley contro l'Argentina nella "Finalissima", le parole per questo speciale tributo: "Ho indossato e combattuto con questa maglia per 117 volte, sono riuscito a vincere u Europeo e sono davvero orgoglioso che la mia ultima maglia della Nazionale sia esposta al Museo del Calcio di Coverciano. Grazie a tutti".