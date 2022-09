Bonucci e l'orgoglio Italia: il post social dopo il 2-0 in Ungheria

TORINO - Una gara di spessore nel tridente difensivo scelto da Mancini, con la fascia di capitano al braccio Leonardo Bonucci ha guidato l'Italia nel successo per 2-0 in Ungheria che è valso il primo posto nel raggruppamento di Nations League e il pass per le Final Four di giugno. Una notte di festa con le reti di Rapsadori e Dimarco, nonostante la delusione per la mancata qualificazione al prossimo Mondiale di Qatar che ancora brucia, per gli azzurri che nella prossima estate tenteranno di portare a casa il trofeo. "Orogoglio italiano", queste le parole che usa il difensore della Juve sui social per celebrare la vittoria di ieri alla Puskas Arena, immediato il commento di Claudio Marchisio che apprezza: "Bravi".