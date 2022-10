Euro 2024: l'Italia nel girone con Inghilterra, Ucraina, Macedonia e Malta

FRANCOFORTE (GERMANIA) - Nonostante la débâcle contro la Macedonia del Nord e la mancata qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, seconda volta consecutiva e terza nella storia della nostra Nazionale, l'Italia si presenta e Euro 2024 da campione in carica. A 53 anni dalla prima volta, 1968, gli azzurri di Roberto Mancini hanno conquistato il trofeo continentale a Wembley contro l'Inghilterra ai calci di rigore e saranno chiamati a difenderlo nella prossima edizione, quella in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio - 10 le città ospitanti -. A Francoforte si è tenuto il sorteggio dei gironi e l'Italia, finalista di Nations League, è stata inserita in prima fascia. La Germania padrona di casa, non partecipa alle qualificazioni ma entra di diritto già alla fase a gironi.