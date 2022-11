Italia U18 ko contro la Francia: decidono Aiki e Nseke

FONTAINBLEU (Francia) - Nel centro federale di Fontainbleu, la prima amichevole è della Francia. I ragazzi di Daniele Franceschini, messi in difficoltà dal palleggio dei transalpini, al 12' e al 40' subiscono le reti di Ayman Aiki, attaccante del St. Etienne, e Kumbedi Nseke, difensore del Lille: realizzazioni i che permettono ai francesi di chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio di due gol. Il tecnico azzurro corre ai ripari effettuando divere sostituzioni, ma la sostanza delle cose non cambia e il match si risolve con il risultato di 2-0 in favore della Francia. Daniele Franceschini schiera il 4 3-1-2 con Borriello in porta, Palestra, Domanico e Diop centrali, Bartesaghi a sinistra. A centrocampo Ripani, Graziani e Onofrietti e Bruno sulla trequarti dietro le due punte Esposito e Bolzan. Tra i due gol francesi l'Italia, al 18', ha la grande occasione per il pareggio grazie a un calcio d'angolo che Esposito, di testa, indirizza verso il primo palo ma la bella risposta del portiere transalpino Restes, respinge il tentativo. Nella ripresa, Franceschini mette mano alla squadra con qualche sostituzione (le due squadre effettueranno l'intera rotazione dei giocatori) ma i francesi si rendono pericolosi dopo 2' di gioco cogliendo una traversa. Gli azzurrini prendono confidenza e alzano il baricentro mettendo sotto pressione la difesa avversaria ma la prevalenza fisica dei bleus riesce a contenere la reazione dell'Italia che esce sconfitta da questa trasferta con il risultato finale di 2-0 in favore della Francia. La seconda amichevole si giocherà sempre nel Centro Federale di Fontainbleu domenica 20 novembre alle 11.