Juve, Fagioli ko lascia il ritiro dell'Italia: problema al piede

COVERCIANO - Nell'ultimo allenamento a Coverciano, prima della partenza per Vienna dove domenica sera l'Italia di Roberto Mancini affronterà l'Austria in amichevole, Nicolò Fagioli ha accusato un risentimento al piede destro che lo rende indisponibile per la gara di domenica. Il centrocampista della Juventus farà rientro al proprio club di appartenenza nelle prossime ore, ma lo staff azzurro rassicurano sulle condizioni del calciatore, non dovrebbe essere nulla di serio. Questo il comunicato della Nazionale: "Nel corso della seduta di questo pomeriggio Nicolò Fagioli ha accusato un risentimento al piede destro che lo rende indisponibile per la gara di domenica; il centrocampista azzurro farà rientro al proprio club di appartenenza nelle prossime ore. Quindi, dopo i forfait di Tonali e Mazzocchi, il gruppo azzurro si riduce a venticinque calciatori".