Italia, Mancini su Retegui: “Lo convoco, ha qualità che altri non hanno”

In vista dei primi impegni nelle qualificazioni a Euro2024 delle prossime settimane, Roberto Mancini chiamerà per la prima volta in Nazionale l'attaccante italo-argentino Mateo Retegui. È lo stesso ct azzurro a confermarlo ai microfoni di "Supertele" su Dazn: "Lo stavamo seguendo da tempo, è un ragazzo giovane che da due anni gioca titolare nel campionato argentino. Ha delle qualità che in questo momento purtroppo ci mancano. Pensavamo che non volesse venire e invece ha detto subito sì e lo abbiamo convocato".