L'Italia scopre Retegui: sarà il nuovo centravanti di Mancini?

FIRENZE - La Nazionale azzurra, in vista delle gare valide per le qualificazioni a Euro 2024 contro l'Inghilterra (giovedì a Napoli) e Malta (domenica in trasferta), ha svolto in ritiro a Coverciano il primo allenamento, durato poco più di un'ora. Osservato speciale uno dei volti nuovi di questa Italia, l'attaccante italo-argentino Mateo Retegui, sei gol in otto partite con il Tigre, che si è allenato sotto lo sguardo del padre Carlos: "Per mio figlio e anche per me è un onore questa convocazione della nazionale italiana. Lui è stato nelle giovanili dell'Argentina ma quando è arrivata la chiamata di Mancini ha detto subito di sì". Retegui si è messo a studiare l'italiano in attesa del debutto in azzurro, magari proprio giovedì nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona.